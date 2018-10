Zvezdnik razkril, kdo je kriv za pomanjkanje seksa

John Stamos, najbolj znan po vlogi ženskega zapeljivca in strica Jesseja iz humoristične nanizanke Polna hiša ter njenega nadaljevanja, je aprila prvič postal očka, s soprogo Caitlin McHughsta se razveselila sinčka Billyja Stamosa, ki je ime dobil po pokojnem dedku.

55-letni zvezdnik zdaj nadvse uživa v očetovski vlogi, sveže pečena starša pa že razmišljata tudi o tem, da bi sinček dobil sestrico ali bratca, a igralec je v smehu priznal, da imata manjšo težavo: "Trudiva se narediti še enega otroka, toda najin malček naju pri tem zelo dobro zavira. Čeprav poskušava biti hitra, nama ne uspe, kajti hitro začne zelo glasno jokati."

Ob neki drugi priložnosti, ko sta se starša znova spravila v akcijo, pa ju je malček zmotil s pesmico: "Bila sva že zelo blizu, ko je Billy začel pritiskati na svojo igračo, slončka, ki s pritiskom na gumb začne igrati pesmice in akcije je bilo zelo hitro konec." Kljub temu, da jima malček 'nagaja', ko pride do posteljnih aktivnosti, pa je John dodal, da si ne predstavlja življenja brez sina in žene: "Sta vir mojega življenja. Ne vem, kje bi bil brez sina in žene, mislim, da bi preprosto izparel na soncu ..."