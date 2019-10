Zvezdnik s Hvara prinesel boleč 'spominek'

Ameriški filmski in televizijski igralec Neil Patrick Harris je poleti odpotoval na hrvaško obalo, odločil se je za obisk Hvara, kjer je nadvse užival, dopust je obelodanil na Instagramu z besedami. "Skačemo od veselja." A kljub lepim trenutkom je prišlo tudi do majhne nesreče. Zvezdnik je namreč med plezanjem po pečini zdrsnil in z roko je padel na morskega ježka.

Kljub temu, da je takoj po nesreči očistil rano, pa je v roki ostalo nekaj bodic, ki so se zagnojile in moral je na operacijo roke: "Danes sem imel operacijo. Pred dvema mesecema sem plezal po pečini in zdrsnil, roka pa je nato pristala na morskem ježku. Večino majhnih bodic sem odstranil, toda dve sta trmasto ostali v roki in prišlo je do vnetja. Ultrazvok je pokazal, da mi je ena od bodic predrla kito. Po zaslugi zdravnika sem zdaj končno brez bodic, edina težava prestavlja dotična ogromna penasta naprava, ki podpira roko po operaciji," je tako zapisal zvezdnik na Instagramu in zraven objavil kolaž fotografij, za konec se je še pošalil, da kljub nesrečnemu pripetljaju z morskim ježkom, jih še vedno rad vidi na krožniku.