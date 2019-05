Zvezdnik sage Somrak v vlogi novega Batmana?

33-letni Robert Pattison je po poročanju tujih medijev eden izmed najpogosteje omenjenih igralcev, ko je govora o vlogi za prihajajoči kultni film o Batmanu. Pattison je do sedaj zaigral v številnih filmih, večini pa se je najbolj vtisnil v spomin z vlogo vampirja v sagi Somrak, ki je nastala po podlagi štirih romantično fantazijskih vampirskih knjig avtorice Stephanie Meyer .

V primeru, da bi v čevlje glavnega igralca stopil Pattison, bi obenem postal drugi najmlajši igralec, ki bi upodobil kultnega junaka: najmlajši je v filmu Batman: Na začetku zaigral Christian Bale, ki je bil takrat star 31 let.

Warner Bros., ena največjih produkcijskih in distribucijskih hiš, je Reevesu omogočila dovolj časa in osebne svobode pri pisanju novega scenarija, ki bo po nekaterih napovedih presegel celo vsebino Lige pravičnih in Batman V Superman.