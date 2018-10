Zvezdnik se poslavlja od babice: Cenite spomine in skupne trenutke

Zvezdnik Orlando Bloom je nadvse navezan na svojo babico, 98-letno Dorrie. Sodeč po njegovem zapisu, pa se tako on kot njegova družina od babice počasi poslavljajo.

Na Instagramu je namreč objavil prikupne fotografije, zraven pa vsem namenil ganljive besede: "Cenite spomine in skupne trenutke in spoštujte življenje ... Vsi se smejemo, živimo skozi smeh, okoli nas so babice, matere, sestre, tete, žene, partnerice, prijateljice, deklice, novorojenke ... Rodimo se, se staramo, zbolimo in umremo ... to nam je vsem znano, zato ljubite in dajte ljubezen ... 98 let ima moja babica, nadvse srečen sem, da sem bil del njenega življenja ... Ko buden ležim in razmišljam ter vem, da nas bo kmalu zapustila, molim, se smejem, jokam ...Spomnim se nedeljskega kosila s pudingom (naredila je najboljšega), praženim krompirjem ter fižolom ... spominjam se sprehodov na polju, mimo kanalov ter pletenih puloverjev, ljubezni in zgodovine ... Tako zelo sem hvaležen za moj babico. Dorrie, rad te imam."