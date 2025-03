Zvezdnik Sedmih nebes poročen s 40 let mlajšo oboževalko?

Stephen Collins, zvezdnik serije Sedma nebesa, se je pred leti moral soočiti z obtožbami o spolni zlorabi mladoletnic, kar je pozneje tudi priznal. Kot so razkrili v dokumentarni seriji Hollywood Demons, naj bi bil 77-letnik sedaj poročen s 40 let mlajšo oboževalko Jenny Nagel.

OGLAS

Igralec Stephen Collins, ki je najbolj znan po vlogi pastorja in očeta sedmih otrok v seriji Sedma nebesa, naj bi bil poročen s 40 let mlajšo oboževalko. 77-letnik, ki je pred leti priznal spolno zlorabo mladoletnic, naj bi že nekaj časa živel z Jenny Nagel, ki je njegova velika in zvesta oboževalka oziroma tako imenovana 'superfenica', razkrivajo v dokumentarni oddaji Hollywood Demons.

Stephen Collins je med leti 1996 in 2007 v seriji Sedma nebesa igral pastorja Erica Camdena. FOTO: Profimedia icon-expand

"Stephen Collins sedaj živi z žensko, ki je 40 let mlajša od njega. Bila je njegova superoboževalka," trdi dr. Drew Pinsky, ki je dodal, da je 77-letnikovo razmerje s 37-letnico zanimivo. "Upajmo, da se lahko zaveže tej ženski in ne bo nadlegoval drugih," je še dejal. Zvezdnik, o katerem serija govori, v snemanju ni sodeloval in ni podal nobene izjave, produkcijska ekipa pa je razkrila, da je pred snemanjem kontaktirala več kot 100 ljudi, ki so z igralcem povezani, a se skoraj nihče med njimi ni odzval na njihovo vabilo. Da sta Collins in Nagelova poročena, je leta 2019 prvi poročal Daily Mail, zakonca pa naj bi živela v majhnem mestu v zvezni državi Iowa. Sedaj 37-letna Jenny naj bi že leta 2010 na družbenih omrežjih javno izražala svojo ljubezen in podporo zvezdniku, s katerim si delita navdušenje nad transcendentalno meditacijo.