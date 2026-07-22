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Zvezdnik Seksa v mestu pred slavo pol leta spal na tleh in jedel le kumare ter sir

Los Angeles, 22. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jason Lewis

Igralec Jason Lewis, ki je zaslovel z vlogo Smitha Jerroda v seriji Seks v mestu, se je v nedavnem intervjuju spominjal težkega obdobja, ki ga je preživljal, preden je nastopil v televizijski uspešnici. Sedaj 55-letni Lewis je takrat živel v Parizu, kjer se je skušal uveljaviti kot maneken.

Jason Lewis je v 90. letih zaslovel v seriji Seks v mestu, kjer je zaigral lik Smitha Jerroda, s katerim je bila v zvezi priljubljena Samantha Jones, ki jo je igrala Kim Cattrall. A preden je dobil prelomno vlogo, se je pri 21 letih preselil v Pariz, kjer se je skušal uveljaviti kot maneken, tisto obdobje pa je bilo zanj še posebej težko, saj se je komaj prebijal iz dneva v dan.

Jason Lewis je zaslovel z vlogo Smiha Jerroda v seriji Seks v mestu.
Jason Lewis je zaslovel z vlogo Smiha Jerroda v seriji Seks v mestu.
FOTO: Profimedia

"Nekaj časa sem stradal," je razkril v podkastu nekdanje soigralke Kristin Davis. Kot je dodal, se je potikal okoli pekarn, kjer je kradel kruh. "Potem sem se odpravil do lokala, kjer sem z mize vzel lonček z gorčico, da sem vanj pomočil ukradeno bageto. To so bila moja kosila," je dejal in pristavil, da je, preden je dobil vlogo v seriji Seks v mestu, spal na tleh. "Približno leto in pol zatem sem prvič dostojno zaslužil. Pol leta sem si lahko privoščil le kumaro in sir. A je bilo na ta način preprosto ohranjati vitko postavo," se je pošalil igralec.

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V seriji se je kot Samanthin fant pojavil v zadnji, šesti sezoni, ki so jo predvajali leta 2003, takrat pa je bil star 32 let. Igral je mladega manekena, ki mu je ena od štirih glavnih junakinj pomagala prebiti se do slave, njuno razmerje pa je postalo resno in je preživelo težko obdobje, ko se je Samantha borila z rakom. Par je bil leta 2004, ko so zaključili s snemanjem serije, še vedno skupaj.

V čevlje Smitha Jerroda je ponovno stopil leta 2008, ko se je pojavil v prvem filmskem nadaljevanju, in nato še leta 2010, ko pa s Samantho nista bila več par, a sta ostala prijatelja. Tako on kot Cattrall se v nadaljevanju serije, ki so ga poimenovali And Just Like That, nista več pojavila.

Samantha Jones in Smith Jerrod v seriji Seks v mestu.
Samantha Jones in Smith Jerrod v seriji Seks v mestu.
FOTO: Profimedia

Lewis se je leta 2022 pojavil v šovu Zvezde plešejo, nato pa se je za nekaj časa umaknil izpred oči javnosti. Maja letos je razkril, da se je preselil na Kostariko, kjer je napisal knjižno fantazijsko serijo, ki obsega devet knjig, a še ni izšla.

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