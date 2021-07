Zvezdniku serije Beg iz zapora diagnosticirali avtizem

Organizacija Autism Speaks motnjo avtizemskega spektra (ASD) opredeljuje kot "širok spekter pogojev, za katere so značilni izzivi s socialnimi veščinami, ponavljajočim se vedenjem, govorom in neverbalno komunikacijo." Po navedbah organizacije se znaki avtizma običajno pokažejo že v starosti od 2–3 let.

Miller je novico delil skupaj s fotografijo praznega belega kvadrata, ob tem pa še zapisal: "To jesen mineva eno leto, odkar sem prejel neformalno diagnozo avtizma. Po predhodni samodiagnozi. Sledila je formalna diagnoza. To je bil dolg, nepopoln postopek, ki ga moram nadgrajevati. Po mojem mnenju. Sem moški srednjih let. Nisem petletnik." Miller je zapisal, da je "dostop do diagnoze privilegij, ki ga mnogi ne dobijo" , in priznal, da je bila njegova diagnoza "šok", vendar "ne presenečenje."

Igralcu Wentworth Miller so lani diagnosticirali avtizem, diagnozo pa je zdaj delil tudi s svetom. 49-letni zvezdnik serije Beg iz zapora (Prison Break) je na Instagramu razkril, da so mu lani postavili diagnozo ter s svojim sledilcem in oboževalcem povedal: "To ni nekaj, kar bi spremenil ... Avtizem je bistvenega pomena za to, kdo sem. Za vse, kar sem, sem dosegel ali se izražal."

"Medtem ne želim tvegati, da nenadoma postanem glasen in slabo obveščen glas v sobi. #Avtistična skupnost (to vem) je zgodovinsko preglašena. Govori se v njenem imenu," je nadaljeval." Ne želim narediti dodatne škode. Želim samo zato dvigniti roko in reči: 'Tukaj sem. Tukaj sem bil (ne da bi se tega zavedal)."

Miller je svoje sledilce usmeril v vire in opozoril na "številne posameznike, ki delijo premišljeno in navdihujočo vsebino na Instagramu in TikToku", ki jih je pohvalil za "razkrivanje terminologije", "dodajanje odtenkov" in "boj proti stigmi".

"Ti ustvarjalci (nekateri precej mladi) govorijo o ustreznih vprašanjih bolj podučeno in tekoče kot lahko jaz," je zapisal. "(Tudi mene učijo.)"

Svoje sporočilo je zaključil z zahvalo tistim, ki so mu "z leti zavestno ali nezavedno dali tisti dodaten del milosti in prostora" in mu dovolili, da se "po svetu giblje na način, ki se mu zdi smiseln, ne glede na to, ali je to zanje smiselno ali ne."

Igralčevi sledilci so njegovo objavo zasuli s pozitivnimi komentarji, eden od njih pa je zapisal: "Wentworth, še naprej me navdušuješ s svojo odkritostjo in ranljivostjo o svoji življenjski poti." Še eden od sledilcev je delil podobno izkušnjo in se Millerju zahvalil za njegovo odprtost. "Hvala ti za to. Diagnozo avtizma sem dobil pri 30 letih, in to je bilo res nenavadno darilo. Tvoj glas o tem je tako pomirjujoč. Tako zelo pomirjujoč."