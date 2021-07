Zvezdnik serije Birminghamske tolpe umrl zaradi zdravniške napake?

Takrat 48-letni Toby Kirkup se je odpravil v bolnišnico, ker je čutil močno bolečino v prsih in ščemenje v rokah. Bolnišnico je obiskal 29. avgusta lansko leto, a so ga predčasno odpustili. Igralec je pozneje na svojem domu umrl.

Njegova družina pravico išče na sodišču, med obravnavo pa je bilo razkrito, da so mu zdravniki postavili diagnozo gastritisa, saj je kazal znake vnetja v želodčni sluznici. Poslan je bil domov, tam pa je najprej bruhal, pozneje pa je doživel še srčni zastoj. V posmrtnem poročilu so navedli, da je bila smrt naravna.

Ker se njegova družina ni strinjala s Tobyjevo obravnavo, so se odločili za obdukcijo, prav tako pa so pod vprašaj postavili tudi zdravstveno oskrbo, ki je je bil deležen. Sodišče bo primer naprej obravnavalo 30. septembra. Kirkup se je v preteklosti spopadal z odvisnostjo od drog in alkohola.