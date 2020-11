Zvezdnik serije Dallas Patrick Duffy pri 71 našel ljubezen

Zvezdnik serije Dallas si ni mislil, da se bo še kdaj zaljubil. A njegovo srce znova bije v ritmu ljubezni, saj je med karanteno našel srečo s 65-letno igralko Lindo Purl , ki je nastopila tudi v seriji The Office : " Nikoli si nisem mislil, da bom še kdaj občutil kaj takega," je bil iskren.

"Z ženo sva bila v 48 letih vedno skupaj," pravi Duffy, ki ima s Carlyn dva sinova, 46-letnega Padraica in 40-letnega Conorja ter štiri vnuke. Med drugim je dejal, da se je že sprijaznil in navadil na življenje kot vdovec, a da je ljubezen nepričakovano vstopila v njegovo življenje.

Igralca sta se sicer bežno poznala že od prej, a njun odnos se je poglobil med prvim valom pandemije covida-19. Oba sta se namreč pridružila klepetu skupine, v kateri so bili tudi njuni znanci. Po nekaj tednih pa sta pogovor nadaljevala na samem.

"Sedel sem v avto in se dvajset ur vozil do praga njenega doma, da bi se prepričan, ali je res kaj na tem," prizna Patrick."In od takrat se še nisva ločila."Ob koncu je še dodal, da ve, da bi si njegova pokojna žena želela, da je znova srečen.