Zvezdnik serije Dobri zdravnik se je poročil na skrivaj

Igralec Freddie Highmore je bil gost oddaje Jimmy Kimmel Live, v kateri je tudi presenetil z novico o poroki. Voditelj Jimmy Kimmel mu je med sproščenim pogovorom omenil prstan, ki ga je nosil na levem prstancu. Iz radovednosti ga je vprašal, ali je to poročni prstan, igralec pa je njegove domneve brez obotavljanja potrdil.

"Ja, to je poročni prstan. Ja, poročil sem se. Smešno, odkar ga nosim, me ljudje sprašujejo, ali sem se poročil ..." je zaupal voditelju, ki ga je prekinil z besedami: "Ja, to se dogaja." Zvezdnik televizijske uspešnice Dobri zdravnik je nato nadaljeval:"... zato sem prišel do spoznanja, da bo najbolje, če to razčistim. Od vzhičenosti ne bom skakal po stolu ‒ vem, da nekateri Američani to počnete ‒ sem pa srečen, kot je pač mogoče za Britanca," se je pošalil Freddie, nato pa poudaril, da se je poročil s čudovito žensko. Kot je še razkril, je njegova žena tudi Britanka, a njeno identiteto slavni ženin pred javnostjo (še) skriva.

Dodal je še, da se še ne more sprijazniti s terminologijo in besediščem:"'Poročen moški' se sliši zelo staro in 'moja žena' zveni zelo posesivno." Zvezdnik je tako dal vedeti, da v njegovem besedišču za zdaj ni teh izrazov: "Tega v resnici še ne uporabljava, ampak samo pokaževa na prstana: 'Tukaj, poglejte, napravite si svoje zaključke.'"

Po tem, ko je razložil svoj strah pred tem, da bi svojo novopečeno nevesto imenoval "moja žena", je Jimmy Kimmel igralcu ponudil zakonski nasvet: "Moral se boš nekoliko sprostiti." "Prezgodaj je še," je med smehom dejal Highmore."Hvala za nasvete."