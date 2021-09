Zvezdnik serije Dva moža in pol na ulicah Los Angelesa neprepoznaven

Angus T. Jones je najbolj poznan po svoji vlogi v seriji Dva moža in pol, v kateri je zaigral ob boku Charlieja Sheena in Jona Cryerja. Odigral je lik Jaka Harperja, edinega otroka v tej komični seriji, v njej pa je neprekinjeno nastopal med letoma 2003 in 2013. Angusa so pred dnevi opazili paparaci, ko se je bos sprehodil do avtomobila, njegova pojava pa je bila neprepoznavna.

27-letni Angus T. Jones je bil včasih najbolje plačani najstniški igralec v zgodovini Hollywooda, zdaj pa se vztrajno izogiba življenju pod žarometi. Pred leti je zaradi verskih prepričanj nehal igrati v seriji, ki mu je prinesla slavo, zdaj pa je igralec s popolnoma spremenjeno podobo na ulicah Los Angelesa res neprepoznaven. Paparaci so ga ujeli med sprehodom do avtomobila, na katerega se je odpravil kar bos. Oblečen v črno majico z napisom in svetle kratke hlače je ostal skorajda neopažen. Igralčeva največja sprememba pa je dolga gosto zaraščena brada, ki mu skriva obraz. icon-expand Angus T. Jones FOTO: Profimedia Jones je igralsko kariero začel pri rosnih petih letih, ko je leta 1999 zaigral v neodvisnem filmu Simpatico, v katerem sta imela glavni vlogi Sharon Stone in Nick Nolte. Preden je dobil vlogo v seriji Dva moža in pol, v kateri je nastopil v vlogi otroka, ki živi z ločenim očetom in hedonističnim stricem, je zaigral še v nekaterih manjših vlogah. Medtem ko je Angus odraščal pred kamerami, je odraščal tudi njegov lik. Njegova besedila so postajala zahtevnejša, njegove zgodbe pa vedno bolj najstniško obarvane. Leta 2013 je v intervjuju s filmarjem Christopherjem Hudsonom dejal, da je "njegova vloga v seriji nezdružljiva z tem, da bi bil brezpogojno bogaboječa oseba", komedijo pa je opisal kot "umazano". icon-expand Angus T. Jones FOTO: Profimedia To je bil tudi razlog, zakaj je njegov lik izginil iz enajste sezone, a se je vrnil v zadnji sezoni, predvajani leti 2015. Angus je začel obiskovati Univerzo v Koloradu, a se je iz okoljskih preusmeril v judovske študije. Takrat je za tabloid People dejal: "V preteklih treh letih sem bil vpleten v številne verske organizacije. Sedaj se umikam iz organiziranega življenja. Zanima me, kam me bo peljalo življenje, zdaj ko nisem več član organizacije. Izkazalo se bo, ali sem dobra ali slaba oseba." Študij je začasno postavil na stranski tir in skupaj s sinom glasbenega mogula Seana Combsa postal partner v podjetju, ki organizira dogodke. Želi se tudi vrniti v igralske vode in obuditi kariero v Hollywoodu, a pod lastnimi pogoji.