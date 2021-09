Zvezdnik serije Freaks and Geeks delno paraliziran po covidu-19

Jerry Messing je za ameriški tabloid spregovoril o svoji težki izkušnji prebolevanja covida-19. Igralec ima po več kot mesecu po okužbi še vedno težave s premikanjem nog in rok, ne more stati ali se samostojno gibati. Messing obiskuje fizioterapije in trenirana na napravi, ki mu bo pomagala okrepiti mišice na nogah.

35-letnik, ki je bil priključen na ventilator, sedaj samostojno diha in ne trpi več za kašljem. Od takrat so njegovi testi negativni na novi koronavirus. Po več kot mesecu v bolnišnici so mu zdravniki sporočili, da ga čaka dolgo okrevanje. Igralec kljub slabim novicam ostaja pozitivno naravnan.

Igralec je že prejel prvi odmerek cepiva Pfizer, med čakanjem na drugega pa se je okužil. Po novici, da je v bolnišnici, se je na družbenem omrežju Twitter oglasil ustvarjalec serije Freaks and Geeks Paul Feig, ki je izrazil svojo podporo in mu poslal dobre želje: "Pošiljam veliko ljubezni in pozitivnih misli Jerryju Messingu, čudovitemu in talentiranemu fantu. Bil je res pomemben del serije kot Gordon Crisp. Želim ti čimprejšnje okrevanje."