Zvezdnik serije General Hospital o 25 let mlajšem dekletu: Leta so le številka

"Neverjetno je," je o svoji zvezi s 33-letno Taelyr Robinson dejal Cameron Mathison. 57-letni zvezdnik serije General Hospital je v novem podkastu razkril, da njuna velika razlika v letih ne vpliva na to, kako dobro se razumeta, saj imata zares veliko skupnega. Kljub temu pa nista bila enakega mnenja o tem, kako romanco predstaviti v javnosti.

Cameron Mathison z Taelyr Robinson FOTO: Profimedia

"Običajno zasebnost raje obdržim zase, ona pa je mlajša od mene," je dejal in ob tem pojasnil, da mlada generacija drugače gleda na družbena omrežja. "Instagram je za mlajšo generacijo pomembna stvar in zvezo objaviti tam prav tako," je povedal, ob tem pa poudaril, da s partnerko znata delati kompromise, sam pa nima nič proti temu, da je javnost seznanjena z njunim razmerjem. Tako je tudi sam pred tedni svoji izbranki za rojstni dan čestital s posebno objavo na družbenem omrežju, v kateri je delil nekaj njunih skupnih fotografij, ob njih pa pripisal: "Lepa zunaj in znotraj, a še bolj znotraj. Vse najboljše, lepotička. Svet ima srečo, da te ima. Jaz pa tudi."

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