Zvezdnik serije General Hospital o 25 let mlajšem dekletu: Leta so le številka

"Neverjetno je," je o svoji zvezi s 33-letno Taelyr Robinson dejal Cameron Mathison. 57-letni zvezdnik serije General Hospital je v novem podkastu razkril, da njuna velika razlika v letih ne vpliva na to, kako dobro se razumeta, saj imata zares veliko skupnega. Kljub temu pa nista bila enakega mnenja o tem, kako romanco predstaviti v javnosti.
"Običajno zasebnost raje obdržim zase, ona pa je mlajša od mene," je dejal in ob tem pojasnil, da mlada generacija drugače gleda na družbena omrežja. "Instagram je za mlajšo generacijo pomembna stvar in zvezo objaviti tam prav tako," je povedal, ob tem pa poudaril, da s partnerko znata delati kompromise, sam pa nima nič proti temu, da je javnost seznanjena z njunim razmerjem.
Tako je tudi sam pred tedni svoji izbranki za rojstni dan čestital s posebno objavo na družbenem omrežju, v kateri je delil nekaj njunih skupnih fotografij, ob njih pa pripisal: "Lepa zunaj in znotraj, a še bolj znotraj. Vse najboljše, lepotička. Svet ima srečo, da te ima. Jaz pa tudi."
Kljub temu da je znova našel srečo v ljubezni, pa je zvezdnik priznal, da je bilo po 22 letih zakona težko znova začeti hoditi na zmenke, saj se je svet v času spletnih zmenkarij zelo spremenil. Tudi sam je svojo sedanjo izbranko spoznal na ekskluzivni platformi za zmenkarije slavnih, sestajati pa sta se začela aprila.
Ob tem je priznal, da je srečen, da je znova v zvezi, saj se bolje znajde kot predan, zvest, ljubeč partner kot nekdo, ki teka z zmenka na zmenek. Dodal je, da je 33-letnica zanj idealna izbranka, saj je zelo prijazna, prisrčna, pametna in zabavna, hkrati pa spontana, pustolovska in ga vedno spodbuja.
Mathison pa ni edini zvezdnik, ki je v zadnjem času javno spregovoril o razmerju, v katerem imata partnerja veliko starostno razliko. V začetku meseca je televizijka Savannah Chrisley govorila o zvezi s 27 let starejšim poslovnežem Jasonom Galanisom, s katerim sta letos stopila pred oltar in sedaj pričakujeta otroka. Septembra je Bunnie XO, ki se je pred časom razšla s pevcem Jelly Rollom, branila svoje sedanje razmerje z 22 let mlajšim Dylanom Wolfom. "Zabavam se, on pa je na moje ustnice znova narisal nasmešek," je zapisala na družbenem omrežju.
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