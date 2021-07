Zvezdnik serije Glee po sinu dobil še hčerko

"To je razburljivo!" je Matthew na Instagramu pospremil fotografijo, na kateri je njegova noseča žena pokazala trebušček. "Gledam to žensko, ki jo ljubim bolj kot vse, kako v njej raste človek! Presenečen sem nad mirom, ki ga uteleša z vsakim udarcem, vsakim krčem ... Še nekaj tednov nas loči do velikega dne, ko bomo najina družina popolna z rojstvom fantka ali deklice!" je še zapisal ter razkril, da se njegov prvorojenec Revel zelo veseli, da postane starejši brat.

Zvezdnik se je v preteklosti razgovoril o tem, da sta si z ženo močno prizadevala, da bi dobila še enega otroka. Marca lani je za People povedal, da sta z Renee postala še bolj povezana, potem ko sta imela za seboj nekaj splavov.

"Ko sva poskušala dobiti drugega otroka, sva imela nekaj splavov in to res ni prijetno," je dejal. "Ampak zaradi tega sva se bolj odprla in se pogovorila o stvareh, ki so tabu ali jih je težko izraziti."

Matthew in Renee sta se ljubezensko zapletla leta 2011, preden sta si leta 2014 obljubila večno zvestobo. Takrat je 42-letnik povedal, da še ni pripravljen, da bi si ustvaril družino: "Želiva uživati v tem trenutku ter biti samo mož in žena, saj ko se enkrat zgodi (otrok), ne gre več samo zate."