Zvezdnik serije Kriva pota o okužbi s covidom-19: Imel sem srečo

Igralec Bryan Cranston je o svoji okužbi s covidom-19 spregovoril že v videu, ki ga je objavil na Instagramu konec julija. Pred kratkim pa se je pridružil tudi virtualni oddaji Live with Kelly and Ryan (V živo s Kelly in Ryanom , op. p.), kjer je povedal več o samem poteku bolezni in dodal, da je bila okužena tudi njegova soproga Robin Dearden .

"Imela sva veliko srečo, ker sva imela blage simptome. Nekaj dni sva se slabo počutila, izgubila sva vonj in okus za nekaj časa" je še povedal Bryan in dodal, da je hvaležen, da ga je bolezen prizadela le malo. "V krvi imam protitelesa, zato se mi je zdel pravi čas, da darujem krvno plazmo."

Za to, da je na družbenem omrežju spregovoril o svoji okužbi, pa so ga spodbudili zdravniki, ki so ga prosili, da z oboževalci deli svojo izkušnjo in tudi druge nagovori k darovanju krvne plazme. "Mislil sem si, da je to dober razlog, da povem vsem, kaj se mi je zgodilo in izpostavim, da sem imel srečo."

Igralec se je povezal tudi s Tomom Hanksomin Rito Wilson, ki sta prav tako prebolela koronavirus. "Z njima sem se pogovarjal, ko sta bila še v Avstraliji. Skupaj smo se odločili, da bomo javno spregovorili o koronavirusu. Kljub temu pa smo imeli pomisleke, če se lahko znova okužimo, a smo ostali optimistični," je povedal 64-letni igralec, ki je kljub temu odlašal s svojim priznanjem javnosti.