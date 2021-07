Zvezdnik serije Kriva pota omedlel na snemanju

Bob Odenkirk, zvezdnik serije Kriva pota in njenega nadaljevanja Better Call Saul, je na snemanju zadnje sezone serije omedlel. Igralca so s snemanja odpeljali v losangeleško bolnišnico, kjer se trenutno zdravi.

58-letni igralec Bob Odenkirk je na snemanju v Novi Mehiki omedlel, prvo pomoč pa so mu nudili člani snemalne ekipe. Z rešilcem so ga odpeljali v bolnišnico v Los Angeles, kjer se trenutno zdravi.

Novico so potrdili tudi številni zvezdniki. Igralec Elijah Wood je v objavi na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Res upam, da je Bob Odenkirk v redu." Odzval pa se je tudi Odenkirkov soigralec iz serije Better Call Saul, Michael McKean: "Veliko ljubezni pošiljam našemu Bobu Odenkirku. Zmoreš to, brat." Igralec in pisec John Hodgman pa: "Rad imam Boba Odenkirka in upam, da je v redu."

Odenkirk je letos zaigral v akcijskem trilerju z naslovom Nobody, znan pa je tudi po svojih vlogah v filmih Čas deklištva, Nebraska in Zamolčani dokumenti. Trenutno snema zadnjo, šesto, sezono serije Better Call Saul, ki bo na sporedu prihodnje leto. Oderman igra odvetnika Jimmyja McGilla, njegov lik pa je povezan s tistim, ki ga je zaigral v seriji Kriva pota.

Odenkirk je bil štirikrat nominiran za nagrado emmy za serijo Better Call Saul, katere prva sezona je bila predvajana leta 2015. Zvezdnik je najprej delal kot pisec komičnih vložkov za oddaji Saturday Night Live in The Ben Stiller Show, v katerih je odigral tudi različne vloge.