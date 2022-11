Zvezdnik serije Kriva pota vložil dokumente za spremembo imena

"To je Ryden. Obožujem ga," je v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom nedavno povedal Aaron. 43-letni zvezdnik serije Kriva pota in žena Lauren sta tudi starša 4-letne Story Annabelle, ki že nosi očetov pravi priimek Paul. Igralec je voditelju še razkril, da je izčrpan zaradi starševstva, a da so njegovi otroci najboljši. "Hčerka bratca ne more dovolj stisniti. Je kot njena igrača," je o ljubezni med svojima otrokoma še razkril igralec.