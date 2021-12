Zvezdnik serije Lepotica in zver se ločuje

Ibrahim Çelikkol in Mihre Mutlu sta se odločila za sporazumno ločitev, poročajo turški mediji. Med drugim portal Snob magazin poroča, da sta se zvezdnika več mesecev trudila, da bi rešila svoj zakon. A na koncu so bile težave očitno prevelik zalogaj, zato sta rešitev našla v ločitvi.

Da ni vse v najlepšem redu, so v zadnjih mesecih opazili tudi igralčevi oboževalci. Zvezdnik uspešnice Lepotica in zver je zadnjo njuno skupno fotografijo na Instagramu objavil julija, na njej pa sta oba videti srečna na peščeni plaži.

32-letna Mihre je pred enim tednom odpotovala v Bosno in Hercegovino na obisk k prijateljici in kot je zapisala, je bilo to njeno prvo potovanje, ko je bila ločena od sina.

Ibrahim in Mihre sta se do oltarja sprehodila leta 2017, in sicer daleč od oči javnosti na turškem polotoku Knidos. Usodni da sta izrekla v mirnem in romantičnem okolju. Svojo ljubezen sta pred dvema letoma zapečatila z rojstvom sina Alija. Ibrahim, ki obožuje naravo in živali, se je v intervjuju pred dvema letoma pred našo kamero razgovoril o družini, štirinožnih prijateljih in družbenih omrežjih. Več v videu TUKAJ.

Močna ljubezenska zgodba uspešnice Lepotica in zver se je usidrala v spomin številnih, ki so spremljali zapleteno ljubezen Asli in Ferhata.