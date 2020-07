Zvezdnik serije Lepotica in zver z družino uživa na dopustu

Turški igralec Ibrahim Çelikkol , ki je blestel v uspešnici Lepotica in zver, svoj prosti čas trenutno najraje preživlja z ženo Mihre Mutlu in sedemmesečnim sinom Alijem . Družinica trenutno dopustuje v kraju Akyaka, ki ponuja plažo za kajtarje. To je obmorski kraj, ki ga Ibrahim naravnost obožuje in kamor redno zahaja.

Večno zvestobo sta si Ibrahim in Mihre obljubila leta 2017, in sicer daleč od oči javnosti, na turškem polotoku Knidos. Usodni da sta izrekla v mirnem in romantičnem okolju. Njuni poročni obleki sta imeli pridih antične Grčije, nevesta pa je bila videti kot prava grška boginja.

Ibrahim, ki obožuje naravo in živali, se je v lanskemintervjuju pred našo kamero razgovoril odružini, štirinožnih prijateljih ter družbenih omrežjih. Več v videuTUKAJ.

