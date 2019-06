Zvezdnik serije Lucifer se je poročil

Nevesta je za enega najlepših in nepozabnih dni v svojem življenju izbrala belo čipkasto obleko s širokimi rokavi, pod katero se je podpisal indijski modni oblikovalec Naeem Khan . Na njegove kose med drugimi stavijo tudi vojvodinja Cambriška Catherine , pevka Taylor Swift in manekenka Karlie Kloss .

40-letni Tom in 33-letna Meaghan sta svojo ljubezen okronala pred družino in prijatelji, na svatbi pa so bili tudi nekateri igralčevi igralski kolegi iz serije Lucifer.Fotografske bliskavice so v objektiv ujele tudi poljub mladoporočencev, ki sta skupaj nazdravila na večno ljubezen.

Par je skupaj od leta 2015, zaroko pa sta naznanila na začetku leta. Tom je bil pred tem med letoma 2006 in 2014 poročen z 48-letno igralko Tamzin Outhwaite

