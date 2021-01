Zvezdnik serije Mentalist se po 29 letih zveze ločuje

51-letni avstralski igralec Simon Baker, ki ga najbolje poznamo po vlogi v seriji Mentalist, in njegova žena Rebecce Rigg sta se razšla. Skupaj sta bila 29 let in imata tri otroke, poročena pa sta od oktobra leta 1998.

Simon Baker z družino leta 2013 na slovesnosti ob prejemu zvezde na Pločniku slavnih. Simon Baker in Rebecca Rigg sta se razšla že aprila lani, novica o njunem razhodu pa je v javnost prišla po skoraj letu dni. "Ostajava dobra prijatelja in najini trije otroci bodo za naju vedno najpomembnejši," sta nekdanja zakonca dejala v izjavi za Fox News. 51-letni Simon in dve leti starejša Rebecca sta davnega leta 1989 nastopila v avstralski telenoveli E Street. Igralca sta ponosna starša treh otrok, 27-letneStelle, 22-letnega Clauda in 19-letnega Harryja. Rebecca Rigg in Simon Baker sta se po skoraj 30 letih razšla. Ko je zvezdnik leta 2015 končal s snemanjem serije Mentalist, je dejal, da se veseli, da bo več časa preživel doma z družino. Medtem ko je snemal, je bil namreč razdvojen med Los Angelesom in Avstralijo. "Tako dobro se mi zdi, da bom lahko več časa preživel doma," je povedal za avstralsko spletno stran Body + Soul. "Bolj kot karkoli želim svoj čas posvetiti svoji družini." Dodal je še, da so njegovi otroci njegov "ponos in veselje" ter da jih rad vidi srečne in kako odraščajo v posameznike z dobrim pogledom na življenje. V tistem času je Baker Rebecco označil za "izjemno žensko, s katero bi si vsak moški želel ustvariti družino", in dodal, da je "poroka z njo najboljša odločitev, ki sem jo kdaj sprejel." Baker je na družbenih omrežjih njuno skupno fotografijo nazadnje objavil junija 2019.