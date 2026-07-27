Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zvezdnik serije Mladi zdravniki odkrito: Vsekakor imam depresijo

Los Angeles, 27. 07. 2026 11.59 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. P.
Zach Braff

Zach Braff, ki ga gledalci najbolje poznajo po vlogi zdravnika v priljubljeni seriji Mladi zdravniki, je iskreno spregovoril o svojem duševnem zdravju. Priznal je, da se že dlje časa spopada z depresijo, pri obvladovanju simptomov pa mu najbolj pomagajo terapija, telesna aktivnost in njegov pes.

Igralec Zach Braff, ki je pred več kot dvema desetletjema zaslovel v vlogi mladega zdravnika J. D.-ja v humoristični seriji Mladi zdravniki (Scrubs), je v podkastu Inside of You brez olepševanja povedal, da njegovo duševno zdravje ni takšno, kot bi si želel. "Vsekakor imam depresijo. Redno obiskujem terapijo in našel sem stvari, ki mi zelo pomagajo. Gibanje pomaga, moj pes pomaga," je dejal.

Sarah Chalke, Zach Braff in Donald Faison
Sarah Chalke, Zach Braff in Donald Faison
FOTO: Profimedia

Med pogovorom je zvezdnik pokazal tetovažo, ki jo je posvetil svojemu pokojnemu psu Roscoeu. "Bil je del enega najpomembnejših obdobij mojega življenja, vse sva doživela skupaj," je dejal o pasjem prijatelju, ki je bil del njegovega življenja kar 17 let.

Zach Braff in njegov pes Roscoe
Zach Braff in njegov pes Roscoe
FOTO: Instagram

Lani je posvojil psičko Penny, ki jo je rešil iz zavetišča. Gre za mešanko med mastifom in pitbulom. "Ona je najboljši antidepresiv, kar jih obstaja," jo je smeje opisal igralec. Razkril je tudi, da mu je terapevt svetoval, naj telesna aktivnost postane del njegove vsakodnevne rutine, zato večkrat tedensko trenira, obiskuje vročo jogo, savno in kopeli v mrzli vodi. "Dolgo sem mislil, da so vsi ljudje tako tesnobni, da se vsi borijo z depresijo in osamljenostjo. Potem pa sem spoznal, da ni tako," je o zahrbtni duševni bolezni že pred časom povedal za Guardian in dodal, da se je že kot otrok spopadal z obsesivno-kompulzivno motnjo. "Vedel sem, da se spopadam z nečim," je zaključil zvezdnik, ki je pred kratkim ponovno obudil humoristično serijo Mladi zdravniki, s katero je zaslovel.

Sarah Chalke, Zach Braff in Donald Faison v seriji Talenti v belem
Sarah Chalke, Zach Braff in Donald Faison v seriji Talenti v belem
FOTO: Profimedia

Ravno vrnitev serije, v kateri se skupaj z Braffom na ekrane vračajo tudi vsi ostali ključni obrazi, je eden od razlogov, da je igralec znova v središču pozornosti. Kultna medicinska komedija, ki je zaživela pred 25 leti, je zaznamovala celotno generacijo gledalcev, povratek pa je požel tako silovito zanimanje, da so ustvarjalci že napovedali nadaljevanje.

Razlagalnik

Obsesivno-kompulzivna motnja ali OKM je duševna motnja, za katero so značilni ponavljajoči se nezaželeni misli, občutki ali strahovi, imenovani obsesije, ki osebo silijo k izvajanju določenih ponavljajočih se dejanj ali ritualov, imenovanih kompulzije. Posameznik čuti močan notranji pritisk, da mora te rituale izvesti, da bi zmanjšal tesnobo ali preprečil domnevno slabo situacijo, čeprav se pogosto zaveda, da so njegova dejanja neracionalna.

Terapija, pogosto imenovana psihoterapija, je strukturiran proces pogovora med usposobljenim strokovnjakom in posameznikom, katerega namen je razumevanje in obvladovanje čustvenih težav. Pri depresiji se najpogosteje uporablja kognitivno-vedenjska terapija, ki pomaga osebi prepoznati in spremeniti negativne miselne vzorce ter vedenja, ki vzdržujejo depresivno razpoloženje, s čimer se postopoma izboljša kakovost življenja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
zach braff talenti v belem depresija mentalno zdravje

Trump odredil opozorilne napise: muzej naj bi prikazoval netočne podatke

24ur.com Harrison Ford s pomočjo igralstva premagal depresijo: Bil sem bolan
24ur.com Robbie Williams v čustveni objavi: Preživeti skušam samega sebe
24ur.com Po ugrizu psa strah in tesnobo premaguje s kosmatincem Nyxom
24ur.com Zvezdnik Igre prestolov na odvajanju izvedel za diagnozo ADHD
Vizita.si Rak ji je vzel lase, zdravje, moč - ne pa volje do življenja
24ur.com Tom Holland za ohranjanje duševnega zdravja več kot leto dni trezen
Zadovoljna.si Gabor Maté: Telo pove tisto, česar besede ne morejo
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
27. 07. 2026 12.33
Njegov verbalni napad na soigralko med snemanjem mislim da tretje sezone, bo ostal z njim za vedno. Če ne bi bil posnet, kako se je nadiral nanjo, ne bi nikoli izvedeli.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Priljubljeno otroško igračo umikajo s trga zaradi nevarne kemikalije
Bo njena hči nova hollywoodska zvezda? Amy Adams končno odgovorila
Bo njena hči nova hollywoodska zvezda? Amy Adams končno odgovorila
5 pravil, ki jih mora poznati vsak otrok, preden poboža tujega psa
5 pravil, ki jih mora poznati vsak otrok, preden poboža tujega psa
To staro slovensko ime se vrača: vse več staršev ga izbira za svoje hčerke
To staro slovensko ime se vrača: vse več staršev ga izbira za svoje hčerke
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka zapeljevala v rdeči obleki
Pri 54 letih še vedno jemlje dih: zgodba Sofie Vergare
Pri 54 letih še vedno jemlje dih: zgodba Sofie Vergare
Tako razkošna je bila poročna obleka znane Slovenke
Tako razkošna je bila poročna obleka znane Slovenke
Sandali, ki so največji hit letošnjega poletja
Sandali, ki so največji hit letošnjega poletja
vizita
Portal
Zdravnica šokirana nad prizorom: '40 let je delala na soncu, a je vedno nosila hlače'
Ključna opozorila o zaščiti kože na pogosto spregledanih predelih
Ključna opozorila o zaščiti kože na pogosto spregledanih predelih
Kardiologi o kavi: Koliko skodelic na dan je dejansko zdravih?
Kardiologi o kavi: Koliko skodelic na dan je dejansko zdravih?
Notranji kritik, samopodoba in kako biti zadovoljen s sabo
Notranji kritik, samopodoba in kako biti zadovoljen s sabo
cekin
Portal
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Niti višja plača jih ne reši: zakaj nekateri nikoli nimajo nič prihrankov
Niti višja plača jih ne reši: zakaj nekateri nikoli nimajo nič prihrankov
moskisvet
Portal
Slovenska lepotica pred poroko s hrvaškim nogometašem
Ga je res umoril lastni brat? 439 let so verjeli eni zgodbi
Ga je res umoril lastni brat? 439 let so verjeli eni zgodbi
Takole se sproščata svetovna prvaka: nogometaša uživata na Ibizi
Takole se sproščata svetovna prvaka: nogometaša uživata na Ibizi
Trik, zaradi katerega senčnik na vetrobranskem steklu ne bo več padal
Trik, zaradi katerega senčnik na vetrobranskem steklu ne bo več padal
dominvrt
Portal
Bazilika bo rasla kot nora, če boste upoštevali teh nekaj pravil
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Budilka? Ne, hvala. Ta mladi par vsako jutro zbudi 500 ovc
Budilka? Ne, hvala. Ta mladi par vsako jutro zbudi 500 ovc
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
okusno
Portal
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Formula za popolno zdravo skledo, ki si jo je vredno zapomniti
Formula za popolno zdravo skledo, ki si jo je vredno zapomniti
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
Pozabite na kupljen sladoled: za to kremasto poslastico potrebujete 2 sestavini in 5 minut
voyo
Portal
Pobesneli Max
IQ 160
IQ 160
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820