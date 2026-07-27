Zvezdnik serije Mladi zdravniki odkrito: Vsekakor imam depresijo

Igralec Zach Braff, ki je pred več kot dvema desetletjema zaslovel v vlogi mladega zdravnika J. D.-ja v humoristični seriji Mladi zdravniki (Scrubs), je v podkastu Inside of You brez olepševanja povedal, da njegovo duševno zdravje ni takšno, kot bi si želel. "Vsekakor imam depresijo. Redno obiskujem terapijo in našel sem stvari, ki mi zelo pomagajo. Gibanje pomaga, moj pes pomaga," je dejal.

Sarah Chalke, Zach Braff in Donald Faison FOTO: Profimedia

Med pogovorom je zvezdnik pokazal tetovažo, ki jo je posvetil svojemu pokojnemu psu Roscoeu. "Bil je del enega najpomembnejših obdobij mojega življenja, vse sva doživela skupaj," je dejal o pasjem prijatelju, ki je bil del njegovega življenja kar 17 let.

Zach Braff in njegov pes Roscoe FOTO: Instagram

Lani je posvojil psičko Penny, ki jo je rešil iz zavetišča. Gre za mešanko med mastifom in pitbulom. "Ona je najboljši antidepresiv, kar jih obstaja," jo je smeje opisal igralec. Razkril je tudi, da mu je terapevt svetoval, naj telesna aktivnost postane del njegove vsakodnevne rutine, zato večkrat tedensko trenira, obiskuje vročo jogo, savno in kopeli v mrzli vodi. "Dolgo sem mislil, da so vsi ljudje tako tesnobni, da se vsi borijo z depresijo in osamljenostjo. Potem pa sem spoznal, da ni tako," je o zahrbtni duševni bolezni že pred časom povedal za Guardian in dodal, da se je že kot otrok spopadal z obsesivno-kompulzivno motnjo. "Vedel sem, da se spopadam z nečim," je zaključil zvezdnik, ki je pred kratkim ponovno obudil humoristično serijo Mladi zdravniki, s katero je zaslovel.

Sarah Chalke, Zach Braff in Donald Faison v seriji Talenti v belem FOTO: Profimedia

Ravno vrnitev serije, v kateri se skupaj z Braffom na ekrane vračajo tudi vsi ostali ključni obrazi, je eden od razlogov, da je igralec znova v središču pozornosti. Kultna medicinska komedija, ki je zaživela pred 25 leti, je zaznamovala celotno generacijo gledalcev, povratek pa je požel tako silovito zanimanje, da so ustvarjalci že napovedali nadaljevanje.