Zvezdnik serije Nasledstvo po nesreči: Na srečo ni nihče umrl

Tim Ratcliff, ki ima v lasti več restavracij v bližini kraja nesreče, je za KTLA povedal, da je bil igralec videti zaskrbljen za varnost vseh. "Vprašal sem ga ali je v redu, prva stvar iz njegovih ust pa je bilo vprašanje, ali so vsi ostali v redu. Mislim, da sem v nekoga udaril. Je v redu?" je opisoval poslovnež. "Celotna stavba se je stresla in mislil sem, da je eksplodirala bomba ali kaj podobnega," se je Ratcliff spominjal trenutka, ko se je zgodila nesreča. Igralčevo vozilo so s kraja odstranili dopoldan naslednjega dne, luknjo, ki je nastala v steni, pa so sanirali.

Ruck je v svoji desetletja dolgi karieri igral v več kot 100 projektih, njegova prelomna vloga pa je bila v komediji Prosti dan Ferrisa Buelerja iz leta 1986, v kateri je igral ob Matthewu Brodericku. Pred kratkim je zaigral Connorja Roya v seriji Nasledstvo, za katerega si je letos prislužil svojo prvo nominacijo za emmyja za najboljšega stranskega igralca v dramski seriji. "Imel sem res srečo. To delam že dolgo in delal sem na nekaj res čudovitih projektih," je povedal igralec za Deadline, ko je julija razmišljal o svoji karieri.