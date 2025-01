Zvezdnik serije Nepremagljivi dvojec noče razkriti, kam se je z družino preselil

Igralec Gabriel Macht se je pred časom odločil, da z ženo in otrokoma zapustijo Združene države in se preselijo na novo lokacijo, ki pa je javnosti ne želi razkriti. Zvezdnik, ki je najbolj znan po vlogi odločnega odvetnika Harveyja Specterja v seriji Nepremagljiv dvojec , se je po zaključeni deveti sezoni odločil, da si privošči nekaj premora od igranja in se posveti družini.

"Nikomur nočem povedati, kjer živim, to raje obdržim zase. Zapustili smo mesto in raziskujemo svet," je povedal v izjavi za People."Tik pred pandemijo sva želela otroka izpisati iz šole in ju raje šolati doma, a smo nato obtičali na Manhattnu, kar pa nam ni ustrezalo," je še povedal zvezdnik, ki je poročen z igralko Jacind Barrett, s katero imata 17-letno hčerko Satine in 10-letnega sina Luco.

"Odločili smo se, da bomo raziskovali svet, zato smo odšli. Odraščal sem v Los Angelesu, mnogo mnogo let pa sem živel v New Yorku. Pol življenja na Zahodni obali in pol življenja na Vzhodni obali," je še dodal igralec, ki sedaj preizkuša nove karierne poti in se preizkuša v vlogi kreativnega partnerja in izvršnega delničarja podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo znamke viskija.