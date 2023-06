Zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta obsojen zaradi dveh posilstev

Dannyju Mastersonu , ki je bil aretiran leta 2020, naj bi po ponovnem sojenju grozila najvišja kazen, kar je 30 let do dosmrtne zaporne kazni, saj je bil spoznan za krivega dveh od treh posilstev, ki naj bi se zgodila med letoma 2001 in 2003. Porota na višjem sodišču v Los Angelesu je namreč odločila, da je 47-letni Masterson kriv dveh posilstev.

Sodnica Charlaine Olmedo je ženo vprašala: "Ali lahko ohraniš zbranost? Vem, da je težko. Če pa ne, moraš stopiti ven." Mastersona so vklenili in takoj poslali v zapor, kjer bo ostal do naslednjega zaslišanja, ki bo 4. avgusta. Kot poroča Deadline, igralcu zdaj grozi najvišja kazen od 30 let do doživljenjske ječe v državnem zaporu.

Masterson je bil leta 2020 obtožen nasilnega posilstva treh žensk v ločenih incidentih med letoma 2001 in 2003. Po aretaciji so Mastersona izpustili iz zapora s plačilom varščine v višini treh milijonov evrov. Januarja 2021 se je izrekel za nedolžnega po vseh treh točkah obtožnice. Igralčev odvetnik Tom Mesereau je takrat v izjavi za revijo People dejal: "Gospod Masterson je nedolžen in prepričani smo, da bo oproščen, ko bodo končno prišli na dan vsi dokazi in bodo priče imele možnost pričati. Očitno sta gospod Masterson in njegova žena v popolnem šoku, glede na to, da so te skoraj 20 let stare obtožbe, nenadoma povzročile vložitev obtožnic, vendar sta onadva in njuna družina potolaženi, saj vedo, da bo resnica končno prišla na dan. Ljudje, ki poznajo gospoda Mastersona, poznajo njegov značaj in vedo, da so obtožbe lažne."

Potem ko so obtožbe prišle v javnost, so Mastersona odstranili iz serije The Ranch , v kateri je nastopil skupaj z nekdanjim kolegom iz serije Oh, ta sedemdeseta, Ashtonom Kutcherjem . Agencija United Talent je prav tako prekinila sodelovanje z igralcem.

Vsa kazniva dejanja so se zgodila v Mastersonovem domu, pravijo tožilci, in vsi trije obtoženci so maja 2021 na predhodnem zaslišanju predstavili svoje obtožbe. Mastersonu so zaradi obtožb prvotno sodili konec leta 2022, vendar je bilo sojenje zavrženo, ker porotniki niso mogli doseči soglasne sodbe. Deset od 12 porotnikov je na podlagi predloženih dokazov ugotavljalo, da Masterson ni kriv.

"To je več kot smešno," je v izjavi za People takrat prek svojega takratnega odvetnika sporočil zvezdnik. "Ne bom se boril proti svoji bivši punci v medijih, kot to skuša doseči zadnji dve leti. Premagal jo bom na sodišču in se veselil tega, ker bo javnost končno lahko izvedela resnico in videla, kako me je ta ženska prevarala. In ko bo njena tožba zavržena, nameravam tožiti njo in druge, ki so skočili na ta vagon, za škodo, ki so jo povzročili meni in moji družini," je še dodal.

45-letni Kutcher je januarja delil svoje mnenje o obtožbah proti Mastersonu. "Nisem sodnik. Nisem porota. Nisem tožilec. Nisem žrtev. In nisem obtoženec. In tako v tem primeru nisem prava oseba za komentiranje," je povedal za Esquire. "Enostavno ne vem," je še priznal in dodal, da si želi, da bi Masterson bil spoznan za nedolžnega, če ni odgovoren za napade. "Sočustvujem z vsemi, ki menijo, da so bili kakor koli prizadeti," je zaključil Kutcher.