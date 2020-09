Zvezdnik serije One Tree Hill se je zaročil

35-letni igralec James Lafferty je veselo novico objavil na Instagramu. "Rekla je DA," je zapisal zvezdnik priljubljene serije One Tree Hill ter zraven objavil njuno skupno fotografijo, na kateri ga objema bodoča žena Alexandra Park, ki na roki nosi bleščeč diamantni prstan.

Podrobnosti o zaroki sicer niso znane. Alexandra je s svojimi sledilci le nekaj ur pred veliko novico objavila fotografijo, ki je bila posneta v kalifornijskem Palm Springsu.

Zaljubljenca sta znana po tem, da svoje zasebnosti ne delita na družbenih omrežjih, ampak sta precej zadržana. Videti je, da sta zvezo uradno potrdila na Instagramu pred dvema letoma, ko je Alexandra objavila fotografijo, na kateri se jima je pridružil Jamesov soigralec iz serije One Tree Hil Stephen Colletti. Fotografija je bila posneta na televizijskem festivalu Monte-Carlo v Monaku, enako fotografijo pa je na svojem profilu kasneje delil tudi Lafferty.

James in Alexandra sta se spoznala leta 2015, ko je James režiral epizodo ’’Taint Not Thy Mind, Nor Let Thy Soul Contrive against Thy Mother’’ serije Kraljeva družina (The Royals). Tekom let je režiral še več epizod omenjene serije.