Zvezdnik serije Opravljivka stopil pred oltar

Ed Westwick in Amy Jackson sta postala mož in žena. Zvezdnik serije Opravljivka je do oltarja popeljal svojo dolgoletno izbranko, poročne zaobljube pa sta si izmenjala na prečudoviti lokaciji v Italiji. Civilni obred sta sicer v začetku avgusta opravila v hotelu Connaught v Londonu, nekaj tednov kasneje pa sta svojo ljubezen obelodanila tudi pred prijatelji in sorodniki.

Poročno slavje z družino in prijatelji je trajalo tri dni, igralca pa sta uživala v vsakem dnevu posebej. Na poroko sta povabila 220 gostov, ki so pripotovali iz ZDA, Indije in različnih delov Evrope, da se jima pridružijo na praznovanju na obali Amalfija. Po poročanju revije People, sta izbrala popoln kraj brezčasne romantike in starinskega šarma. "Želela sva poročno mesto, ki ni samo naravno lepo, obdano z oceanom, hribi in vinogradi, ampak tudi edinstveno, in našla sva prav to," je za tuje medije zaupala nevesta.

Slavje se je začelo v petek, ko si je zbrana družba privoščila križarjenje ob sončnem zahodu na ladji Motonave Patrizia. "Pluli smo vzdolž obale Ravella, Positana in Sorrenta in se nato zasidrali na Capriju, da bi se kopali v morju, ko je sonce zašlo za skale Faraglioni," je razkrila Jacksonova. Ob italijanski glasbi so gostje uživali v meniju neapeljske kuhinje, za jedi pa je poskrbel kuharski mojster z Michelinovo zvezdico Salvatore Iazzetta iz restavracije v Neaplju, skupaj s sušijem, ki ga je sveže pripravila Vero Omakase.

V soboto se je družba preselila na slovesnost v zgodovinskem gradu Castello di Rocca, ki leži v hribih in ponuja širok razgled na morje. "Bilo je popolno okolje, ki je ponujalo šarm starega sveta in idealno ozadje za klasične sloge naših italijanskih oblikovalcev Giorgia Armanija in Alberte Ferretti," je povedala igralka, ki je zaupala tudi, da sta se z Edom počutila izjemno domače. Poročni vikend so zaključili s slavnostnim zajtrkom v klubu na plaži Giardini del Fuenti v mestu Vietri sul Mare. Priložnost je bila namenjena sproščanju, družba pa je uživala v družinskem italijanskem obroku pod limonovci, ki mu je sledilo popoldne sončenja in uživanja v čudovitem razgledu.