Zvezdnik serije Pisarna s spremembo imena opozoril na podnebno krizo.

Rainn Wilson , znan je po vlogi Dwighta Schruteja iz serije Pisarna , je na družbenih omrežjih naznanil svoje novo ime. Igralec okoljsko problematiko jemlje tako resno, da si je spremenil v Rainnfall Heat Wave Extreme Winter Wilson in s tem opozoril na segrevanje ozračja.

"Kot poceni trik, da bi pomagal rešiti planet Zemljo, sem spremenil svoje ime na Twitterju Instagramu," je pojasnil in opozoril, da je njegov cilj "pomagati povedati svetovnim voditeljem in vplivnežem, da morajo ukrepati takoj." Glasen okoljski zagovornik je ob tem dodal, da je tudi številne stanovske kolege spodbudil, naj na problematiko jasno in glasno opozarjajo ter s tem izkoristijo svojo platformo.

Zaenkrat sicer še ni znano, ali je svoje ime spremenil tudi v uradnih dokumentih, se je pa od novice na igralčevi uradni Wikipedija strani pojavilo njegovo novo ime.