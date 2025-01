Zvezdnik serije Polna hiša o kemoterapiji: Vožnja z vlakcem smrti

65-letni komik je dejal, da je med kemoterapijo čutil veliko različnih stranskih učinkov. "Kdor posluša ta podkast, ve, da je vse skupaj kot vožnja z vlakcem smrti, saj imajo stranski učinki stranske učinke in potem uživaš zdravila za to in tisto stvar, to je stalni koktejl, pri katerem je tvoje telo v stanju boja ali bega."

"To je notranja bitka," je zaključil igralec, ki je v preteklem letu razkril diagnozo raka limfatičnega sistema. Zvezdnik je v ekskluzivnem intervjuju za Today takrat dejal, da ga je novica, da ima Ne-Hodgkinov limfom, šokirala. "Počutil sem se, kot da bi me udarili v trebuh. Vedno slišiš, da se to dogaja komu drugemu."