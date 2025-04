Zvezdnik serije Polna hiša premagal raka

"Dave je ozdravel! Pridružite se mi pri praznovanju te neverjetne novice – zasujmo ga z vso ljubeznijo tega sveta," je pripisala ob fotografijah, na katerih je skupaj s komikom in igralcem.

Coulier je pred tem v intervjuju za Parade povedal, da je prestal biopsijo bezgavk vratu, rezultati pa so zelo spodbudni. "Z Melisso sva čakala več kot teden dni, da so prišli izvidi, na katerih ni več znakov raka. To je ena od redkih priložnosti, ko je bilo krasno slišati to število," je povedal igralec in dodal, da še čaka izvide magnetne resonance celotnega telesa, ki bodo razkrili, ali je rak res le preteklost.