Zvezdnik serije Priskledniki obtožen posilstva: Želela sem, da se ve, da je nevaren

Pred nekaj leti se je Gracie Cox preselila v domači kraj Carleston v Južni Karolini. Kar 17 let je živela in delala v New Yorku, kjer se ji je skozi leta uspelo prebiti vse do Hollywooda. Gracie je delala kot oblikovalka kostumov za snemanja filmov in televizijskih serij. Sodelovala je pri serijah kot so Opravljivka, Oranžna je nova črna, Dobra žena, Punce … Sčasoma se je naveličala zvezdniških zahtev in njihovega odnosa do delavcev na snemanju in se odločila za spremembo. Zdaj v domačem kraju dela kot terapevtka otrok iz revnejših četrti, ki so preživeli kakršnokoli travmo, o kateri se morajo pogovarjati. "Veliko mojih strank ima travme in zdi se mi, da mi je moja izkušnja pomagala pri tem delu, saj vem, kako z njimi komunicirati. Vesela sem, da opravljam to delo."

Portal The Daily Beast je za pogovor prosil tudi njene prijateljice, ki so se v tistem času družile. Prijateljice so potrdile, da je Kevina večkrat omenila in da so vedele, da ji je v njegovi bližini neprijetno. "Kaj več kot to, da ni vedela, kaj naj reče ali naredi, nismo nikoli slišale. Delovalo je tako nedolžno." No, Kevin naj bi še danes trdil, da je bila želja po spolnem odnosu med njim in Gracie obojestranska.

Gracie in Kevin sta se srečevala vsak dan in kot je povedala za Yahoo Entertainement so stvari zelo kmalu postale neprijetne. Vsak dan ji je delil komplimente, se ustavljaj pri njej, da bi malo poklepetal. "Ni me zanimal, a bil je eden od glavnih nadrejenih na snemanju, zato sem ostala spoštljiva. Nič ni bilo, kar bi me pri njegovem pristopu prestrašilo. Mi je pa bilo vsekakor malo neprijetno, saj je bil vseeno moj šef." Povedala je, da je bil zvezdnik vedno zelo pozoren do nje v tistih dneh, ko so film še snemali. "Moram priznati, da me je njegovo obnašanje presenetilo. V tistem času je bil v zvezi z Nicky Hilton , sama pa sem bila preprosto dekle, ki je nosilo oblačila iz druge roke. Nisem vedela, kaj naj si mislim."

Izkušnja, ki je Gracie ne more pozabiti je spolni napad igralca Kevina Connollyja , najbolj znanega po vlogi v seriji Priskledniki . Leta 2005 je kot asistentka glavne kostumografinje delala na snemanju filma The Gardener of Eden , katerega režiser je bil prav Connolly. "V tistem obdobju sem v filmski industriji delala že nekaj let, nisem bila več popolnoma nova."

'Vse se je zgodilo tako hitro, zamrznila sem'

Ko so zaključili s snemanjem filma, je imela celotna filmska ekipa zaključno zabavo, kamor sta bila povabljena tudi Connolly in Coxova. "Ne vem, če sem bila na zabavi eno uro, ko je pristopil do mene in me vprašal, če grem z njim ven na cigareto," je povedala Gracie in dodala, da sama nikoli ni bila kadilka, da pa ni želela reči 'ne' svojemu nadrejenemu. Takrat je bilo tudi prvič, da sta se srečala na druženju izven delovnega območja.

Pravi, da je bila do točke, ko sta prišla do mesta, kjer si je Kevin prižgal cigareto, že malo okajena: "Peljal me je do mesta, ki bi lahko bila tudi VIP loža, ne spomnim se dobro. In takoj, ko sva prišla do separeja, me je začel poljubljati. In še preden sem lahko reagirala, me je obrnil in mi slekel spodnjice ter že naslednji trenutek stopil vame. Bila sem v šoku." Med intervjujem je bila, kot piše portal, vidno ganjena, s solznimi očmi in tresočim glasom, ko je nadaljevala: "Vse skupaj se je zgodilo tako hitro. Zamrznila sem, tako me je presenetil. Še nikoli v življenju se mi ni zgodilo kaj podobnega. S svojim pristopom in potezo me je presenetil."

Dodala je, da nikoli ne bo pozabila, kako je z njo ravnal, ko sta končala. "Vame je vrgel enega od vzglavnikov iz separeja in mi rekel, naj se obrišem, naj se očedim. Dodal je, da bo odšel nazaj na zabavo in da moram počakati nekaj minut tam, ker noče, da bi naju kdo videl skupaj."

Ko je želela zapustiti zabavo, se ni mogla izogniti vsem ostalim sodelavcem in vso raztreseno jo je zagledala njena prijateljica Amy Westcott. Gracie se ji je zaupala, Amy pa je sredi zabave napadla Kevina in mu dala vedeti, da ve, kaj se je ravnokar zgodilo. Za portalThe Daily Beast so spregovorili tudi nekateri člani ekipe, ki so bili na zabavi:"Ja, spomnim se, da se je nekaj dogajalo med Amy in Kevinom, da je ona norela nanj."Coxova je zgodbo prvič delila s svojo terapevtko, kasneje pa je povedala tudi bližnjim prijateljicam. Po spolnem napadu se je počutila nemočno in se je bala, da ne bo nikoli več dobila nobene službe, saj Kevin sam po sebi ni bil tako znan, je pa bil vedno obkrožen s pravimi ljudmi, ki bi Gracie lahko zagrenili življenje.

Kevin je za The Daily Beastobtožbe zanikal. Uradno izjavo je podal njegov odvetnik, ki pravi, da Kevina pozna kot zelo spoštljivega in prijaznega igralca, ki je v svetu slave in denarja ostal 'normalen'. Spolni odnos med Kevinom in Gracie pa je bil po njegovih besedah sporazumen.

In čeprav je potem v filmski industriji vztrajala še nekaj let in celo Kevina redno srečevala, ni vedela, kaj naj naredi s svojo službo, s svojim življenjem. Zdaj pa je spregovorila. Kot je povedala, je skrivanja te zgodbe in njenih travm konec."Želela sem, da se ve, da je nevaren in želim si, da bi končno dobil, kar si zasluži."