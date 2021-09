Zvezdnik serije Riverdale prvič postal očka

"On je prava perfekcija. Presrečna sem, da imam v svojem življenju kar dva moška, ki moje srce polnita z veliko ljubezni," je ob fotografiji zapisala 27-letnica. Na novico so se že odzvali številni prijatelji in oboževalci. "Čestitke obema! Tako sem srečna za vaju," je zapisala prijateljica pod fotografijo.