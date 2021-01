Zvezdnik serije Saved by the bell potrdil, da ima raka

Mulci (Saved by the bell)

"Lahko potrdimo, da ima Dustin raka. Več informacij bo razkril sam, ko bodo na voljo in ko bo pripravljen načrt zdravljenja. Prosimo, da spoštujete njegovo zasebnost v teh težkih časih in se zahvaljujemo za vse molitve in pozitivne misli," je sporočila ekipa igralca Dustina Diamonda, sicer najbolj znanega po vlogi Screech v seriji Saved by the bell.

Kot poroča ameriški portal E! Newsnaj bi Dustin že začel z zdravljenjem.