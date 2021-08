Zvezdnik serije Seks v mestu po skoraj 20 letih na skrivaj skočil v zakon

Veselo novico, da sta skočila v zakonski stan, je 60-letni igralec javno potrdil šele po več kot pol leta. "Z Jerryjem sva se pred kratkim kakšni dve uri pogovarjala po telefonu in Jerry, ne morem verjeti, da sem ti pozabil povedati ... okoli božiča sem se poročil. Z Bo sva se poročila," je bil iskren z voditeljem Jerryjem O'Connllom v pogovorni oddaji The Talk ter med javljanjem v živo prek videopovezave pokazal svoj poročni prstan.

"Najina zasebnost nama veliko pomeni, zato tega nisva obešala na veliki zvon, povedala sva le prijateljem in družini," je pojasnil Corbett, ki je maja praznoval okrogli jubilej, 60 let. Dodal je še, da z Bo nista želela, da bi imela na leto 2020 tudi onadva le slabe spomine, tako kot večina – seveda zaradi pandemije covida-19. Čeprav je bilo to leto za marsikoga najtežje, sta našla pozitivno stvar – poroko. Želela sta si, da bi se jima leta 2020 zgodilo tudi nekaj lepega, in nedvomno sta ga zaključila na kar najbolj romantičen način.

John in Bo sta se v razmerje spustila leta 2002. Igralka je bila pred tem skoraj 22 let poročena z igralcem in režiserjem Johnom Derekom, in sicer vse do njegove smrti leta 1998. Za Corbetta pa je to prvi zakon.

Corbett, ki je v seriji Seks v mestu odigral enega od glavnih moških likov, naj bi se pojavil tudi v novem nadaljevanju serije, ki ga v teh dneh že pospešeno snemajo v New Yorku.