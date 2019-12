Zvezdnik serije Simpatije oženil osem let mlajšo

Ameriški igralec Joshua Jackson, ki je zaslovel v seriji Simpatije, je oddan. 41-letni zvezdnik se je do oltarja sprehodil z osem let mlajšo manekenko in igralko Jodie Turner-Smith, s katero se je prejšnji mesec prvič pojavil skupaj na rdeči preporgi.

Joshua Jackson je dobil ogromno oboževalk na račun svoje vloge Paceyja Witterja v televizijski uspešnici Simaptije. FOTO: Profimedia Joshua Jackson, zvezdnik televizijske uspešniceSimpatije (Dawson's Creek), in njegova izbranka Jodie Turner-Smithsta se poročila, poroča People. Vir blizu njima je za omenjen spletni portal povedal, da sta se zaljubljenca pred kratkim poročila. People med drugim poroča, da igralčev tiskovni predstavnik ni bil dosegljiv za izjavo, medtem ko se Jodiejin predstavnik ni odzval na prošnjo, da bi podal nek komentar. Novica o njuni poroki je prišla v javnost nekaj mesecev po tem, ko sta zaljubljenca avgusta na Beverly Hillsu pridobila poročno licenco, piše Daily Mail. Paru se je takrat po opravkih pridružila tudi igralčeva mama Fiona Jackson. Govorice, da sta 41-letni Joshua in 33-letna Jodie zaljubljena, so se prvič pojavile novembra 2018, ko sta se na kosilu držala za roke. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zanimivo je, da sta bila glede razmerja kar nekaj časa skrivnostna. Januarja sta odpotovala v Nikaragvo in kot kaže, sta vstop v novo leto preživela skupaj, saj sta 3. in 4. januarja na Instagramu objavila zelo podobni fotografiji sončnega zahoda. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Avgusta je Jodie razmerje z igralcem uradno potrdila na Instagramu, ko je objavila njuno skupno romantično fotografijo in pomenljiv zapis, v katerem je dala jasno vedeti, da ji je všeč. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zaljubljenca sta se prejšnji mesec kot par prvič pojavila na rdeči preprogi, ko sta se udeležila losangeleške premiere filma Queen & Slim,v katerem eno od glavnih vlog igra Jodie. Spomnimo, da je bil Joshua pred tem z igralko Diane Kruger, s katero sta se po desetih letih zveze leta 2016 razšla. Jodie Turner-Smith in Joshua Jackson FOTO: Profimedia