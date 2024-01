Zvezdnik serije Sodobna družina: Skoraj bi se pridružil mafiji

OGLAS

77-letni igralec Ed O'Neill je nedavno razkril, da ga je kontaktiral prijatelj v Youngstownu v Ohiu, po tem, ko mu ni uspelo pridobiti mesta v moštvu Pittsburgh Steelers. Povedal je, da je odraščal v krogu 'gangsterjev' in da ga je po tem, ko je najprej podpisal pogodbo z ekipo, leta 1969 pa so ga izločili iz Steelersov, k njemu pristopil prijatelj s ponudbo, naj se pridruži njihovi nelegalni organizaciji.

Ed O'Neill je pred uspešno igralsko kariero skoraj postal član organizirane kriminalne združbe. FOTO: AP icon-expand

"Imel sem prijatelje v organiziranem kriminalu. Moj prijatelj Jim me je poklical in rekel 'Hej, pelji se z mano. Rad bi govoril s tabo'," je dejal O'Neill. Igralec je dodal: "Rekel je: 'Lahko narediš določene stvari zame, zaščitil te bom. Dal ti bom enostavne naloge. Tam nekaj pobereš, narediš to, potem nekje drugje nekaj odložiš. Mogoče se boš moral kdaj 'nasloniti' na koga, a saj si velik in veš, kako se to naredi. Lahko dobro zaslužiš."

O'Neill je svojemu prijatelju rekel, da bo razmislil o njegovi ponudbi, in mu rekel še: "Morda bom zapustil mesto, da bi se posvetil tej igralski stvari." Nadaljeval je: "Šel sem domov in razmišljal o tem. Razmišljal sem, kaj naj še naredim. Moj oče ni vedel ničesar o tem, vendar je vedel, da sem se peljal z Jimmyjem, ker je bil na verandi. Naslednji dan me je vprašal, ali se lahko o nečem pogovoriva. Povedal mi je, da me je videl z Jimmyjem in želel nekaj vprašati. Vprašal je, ali lahko pristanem v zaporu in me opomnil, da mi bo tam zelo težko preživeti."