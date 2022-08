Zvezdnik serije Stranger Things izgubo kilogramov označil za preporod

"Vedel sem, da so stvari, ki bi jih rad počel, a mi moje telo tega ni dopuščalo. Čutil sem, da sem bil na poti navzdol ter da bom kmalu dosegel dno," je dejal igralec in se spominjal dogodka v New Yorku, ko je med prečkanjem ceste skušal ubežati avtu, a njegovo telo ni bilo zmožno hitro teči. "Tehtal sem 122 kilogramov, moja kolena niso bila v redu in nekako sem se sprijaznil z dejstvom, da bo od sedaj naprej moje življenje takšno."

Pot do izgube kilogramov sicer ni bila tako enostavna in pozitivna, kot se morda sprva sliši. Igralec se je namreč moral soočiti z upoštevanjem avtoritete in pravil, kar je za umetnika vse prej kot lahko. "Ko trenirate za nekaj, imate naokoli strokovnjake, trenerje in nutricioniste, in to je res koristno, vendar postane tudi utrujajoče. Sem umetniška, ustvarjalna osebnost, ki na splošno ne mara, da mi govorijo, kaj naj počnem. Rada si utiram svojo pot. In zato postane malo naporno, ko imaš vse te ljudi, ki ti govorijo, kaj narediti, in tako si nekako želiš oditi in samo narediti svoje," je pojasnil in dodal, da zato rad telovadi tako s pomočjo trenerja kot tudi sam.

Da je njegov preporod, kot je izgubo kilogramov označil sam, zares obrodil številne sadove, potrjuje tudi dejstvo, da je Harbour postal nov obraz kampanje za športno znamko Brooks Running.