Zvezdnik serije Stranger Things več ne skriva istospolne usmerjenosti

Igralec Noah Schnapp, ki je najbolj znan po vlogi v seriji Stranger Things, je na družbenem omrežju javno spregovoril o svoji spolni usmerjenosti. 18-letnik je objavil video posnetek, na katerem odpira usta ob besedilu pesmi, ki govori, da stvari nikoli niso bile tako resne, kot so se zdele, ob njem pa pripisal, da je staršem in prijateljem razkril svojo istospolno usmerjenost. Ob novici ni bil nihče presenečen.

Noah Schnapp se je odločil, da bo naredil velik korak in razkril, da ne bo več skrival svoje istospolne usmerjenosti. 18-letni igralec je veliko razkritje najprej sporočil svojim staršem in prijateljem, ki pa so ga presenetili z odzivom, saj so mu vsi odvrnili, da to že vedo. Kot se je izkazalo, zvezdnikova velika skrivnost sploh ni bila skrivnost, ta pa je srečen, da lahko svobodno zadiha.

icon-expand Noah Schnapp FOTO: Profimeda

"Veš, kaj to nikoli ni bilo? Tako resno. Nikoli ni bilo tako resno. Odkrito povedano, nikoli ne bo tako resno," je ob besedilu pesmi nemo odpiral usta Noah Schnapp, čez video pa delil zapis: "Ko sem prijateljem in družini končno povedal, da sem gej, potem ko sem to 18 let prestrašen skrival, so oni rekli samo "Vemo". Kot kaže, sem bolj podoben Willu, kot sem mislil." Igralec je ob tem omenil lik, ki ga igra v seriji Stranger Things.

V štirih sezonah oddaje so se oboževalci večkrat spraševali, ali je Will homoseksualec, pri čemer so nekateri celo kritizirali serijo, ker prej ni eksplicitno povedala navidezno očitnega. Julija je Schnapp naslovil Willovo spolno usmerjenost in potrdil, da ima najstnik romantična čustva do najboljšega prijatelja Mika, ki ga igra Finn Wolfhard.

"Na to je namigovala že prva sezona. Vedno je viselo v zraku, a ni bilo nikoli jasno. Vedno smo se spraševali "Je zares takšen ali samo počasneje odrašča kot njegovi prijatelji?". Sedaj, ko je postal starejši, pa so to jasno povedali. Sedaj ni več dvoma, da je gej in ljubi Mika," je Schnapp povedal za revijo Variety. Gledalci so na koncu četrte sezone dobili jasen odgovor na vprašanje o Willovi spolni usmerjenosti, ko se je Will v enem izmed prizorov pogovarjal z Mikom o težavah, ko se počutiš drugačen. Kasneje se je iskreno pogovoril še s svojim bratom Jonathanom, ki ga igra Charlie Heaton, ko je Jonathan ponudil svojo podporo Willu, ne da bi kdaj rekel: "Vem, da si gej in tukaj sem."