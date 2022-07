Zvezdnik serije Stranger Things za vlogo izgubil 34 kilogramov

"Mnoge je zanimala Hopperjeva fizična transformacija iz tretje v četrto sezono. S trenerjem sva na njej delala osem mesecev in nato s tem vztrajala še leto dni v času pandemije," je zapisal 47-letnik in pri tem s sledilci delil fotografije, ki nazorno prikazujejo fizično spremembo igralčevega telesa.

Harbour, ki je v resničnem življenju poročen s pevko Lily Allen, je ob tem priznal, da je bila to zabavna, a hkrati naporna pot, ki pa se ni končala tam. Tik po snemanju četrte sezone omenjene serije se je namreč moral nazaj zrediti, saj ga je čakala vloga legendarnega Božička v filmu, ki bo v kinematografe prišel na letošnji praznični december. "Vse to nihanje v kilogramih ni dobro za telo, zato bom moral s tem kmalu prenehati," je še dejal svojim sledilcem in ob tem priznal, da je to kljub vsemu eden bolj zabavnih delov igralskega poklica. "Omogoča mi, da živim v različnih verzijah svojega telesa."