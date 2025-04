Zvezdnik serije Talenti v belem razkril težko diagnozo

Le nekaj tednov po tem, ko je preklical ločitev od dolgoletne soproge Rebecce Gayheart, je igralec Eric Dane za revijo People potrdil težko diagnozo. Zvezdnik serij Talenti v belem in Evforija se bori s progresivno nevrodegenerativno boleznijo ALS, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači in za katero ne obstaja zdravilo.