Zvezdnik serije To smo mi bo postal prvič oče

Milo Ventimiglia in Jarah Mariano bosta dobila prvega skupnega otroka. Veselo novico je na družbenem omrežju potrdila manekenka, ki je objavila prve nosečniške fotografije, več podrobnosti pa ni razkrila. Zvezdnik serije To smo mi in njegova žena sta sicer znana po tem, da zasebno življenje skrbno skrivata pred javnostjo.

"Prihaja otrok!" je ob dveh fotografijah, na katerih v dvodelnih kopalkah sedi na surferski deski, pripisala 39-letna manekenka, okoli vratu pa ima značilni havajski venček iz rož. Za svojo lokacijo je označila Havaje, od koder tudi prihaja. Par se je skrivaj poročil leta 2023, kar je potrdil tudi njun tiskovni predstavnik. 47-letni igralec je februarja za Extra o zakonskem življenju dejal, da je dobro. "Imela sva razmerja, ki so prišla in so se končala, potem pa spoznaš osebo, s katero se ujameš, te navdihuje drugače, kot te je kdorkoli drug. Hvaležen sem zanjo in za to, da sem prišel v pravem trenutku, tako da ja, zakonsko življenje je prijetno," je povedal.

