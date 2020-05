Zvezdnik serije Vedno tvoja pokazal spremenjen videz

Murat Ünalmışseje z vlogo strogega in neizprosnega Demirja v seriji Vedno tvoja dodobra zapisal v spomin in srca ljubiteljem turških serij. Serija Vedno tvoja, ki jo lahko spremljate tudi na POP TV, za zdaj še ni dobila epiloga, saj so zaradi pandemije koronavirusa morali v Adani prekiniti snemanje. Zvezdnik si je v času karantene vzel čas zase in za zaslužen počitek, saj so snemanja takšnega televizijskega formata zelo intenzivna in naporna.

Priznani turški igralec je v času karantene dopolnil 39 let, s svojimi oboževalci pa je delil novo fotografijo, s katero jim je zaželel blagoslovljen, zdrav in vesel islamski praznik.