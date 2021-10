Zvezdnik serije Zvezdne steze bo najstarejši človek v vesolju

Bezos bo tako v vesolje poslal drugo posadko, na kateri bodo ljudje. V tokratni ekipi bodo poleg Shatnerja v vesolje odpotovali še Audrey Powers, podpredsednik misij in letalskih operacij, Chris Boshuizen, nekdanji Nasin inženir in Glen De Vries, zdravstveni podjetnik.

Shatner je v izjavi za CBS priznal, da ga je na smrt strah poleta, kljub temu da je predhodna posadka polet, ki je trajal 11 minut, preživela brez težav. "Poletel bom z raketo in vse, kar si lahko rečem, je, da bo vse v redu. Sem Kapitan Kirk in na smrt se bojim. Strah prihaja in odhaja kot poletni veter. Med poletom bom svoj nos pritisnil na okno in upam, da ne bom zagledal koga, ki me gleda nazaj," se je še pošalil 90-letni Shatner.