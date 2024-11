Zvezdnik Simpatij z opravičilom ljubljenim potrdil, da ima raka

Zvezdnik serije Simpatije je nedavno za People razkril, da je prejel diagnozo raka na debelem črevesju in danki, na družbenem omrežju pa se je nato opravičil svojim najdražjim, da so morali za njegovo diagnozo izvedeti iz medijev. 47-letni James Van Der Beek je v daljši objavi zapisal, da ne obstaja učbenik, s pomočjo katerega bi se lahko naučili, kako takšno novico deliti z drugimi, objavo pa je skupaj z revijo načrtoval dlje časa, saj se mu zdi pomembno, da se o bolezni govori in tako ozavešča javnost.

"Rak je. Vsako leto približno dve milijardi ljudi na svetu dobi takšno diagnozo. Jaz sem eden od njih. Ne obstaja učbenik, s katerim bi se lahko naučili, kako sporočiti takšne stvari, a sam sem načrtoval, da bom o tem kmalu spregovoril za People. S tem bi ozaveščal in svojo zgodbo povedal pod svojimi pogoji, a se je to moralo zgoditi predčasno, saj sem izvedel, da želi novico objaviti eden od tabloidov," je zapisal 47-letni igralec.

Dodal je, da se je z boleznijo soočal v zasebnosti, se zdravil in osebnega zdravnika klical bolj osredotočeno kot kadarkoli prej. "Sem v redu in počutim se močnega. To je bil precejšen zalogaj, o vsem pa bom podrobneje spregovoril, ko bom na to pripravljen," je še dodal zvezdnik.

"Opravičujem se vsem ljudem v mojem življenju, s katerimi sem o tem želel govoriti osebno. Nič v tem postopku se ni zgodilo po moji časovnici, a grem s tokom, vsako presenečenje pa jemljemo kot znak, ki nas usmerja k boljši usodi, ki bi jo spregledali, če nas tja ne bi usmerila višja sila, ki je posredovala. Vedite, da moja družina in jaz zelo cenimo vso ljubezen in podporo, ki nam jo namenjate," je še zapisal. Van Der Beek je dodal še video s kolažem fotografij, na katerih je sam ali z otroki, spremlja pa jih pesem Autumn Breeze Richarda LaForga.