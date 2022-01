Zvezdnik šova Otok Ljubezni Eyal Booker o novih začetkih: Spremembe so del življenja

Zvezdnik resničnostnega šova Otok ljubezni, Eyal Booker, je na družbenem omrežju Instagram delil daljši zapis o spremembah v življenju in o tem, kako so te stalnica naših življenj. Booker se je pred kratkim razšel z Delilah Belle Hamlin, s katero sta bila par dve leti, 23-letnica pa naj bi se želela bolj posvetiti svoji karieri in temu primerno zakorakala v novo leto-samska in osredotočena na novo.

Eyal Booker je pripravljen na nove začetke. Tekmovalec resničnostnega sezona Otok ljubezni 2018, se je pred kratkim razšel s hčerko igralke Lise Rinne, s katero sta bila par dve leti. Delilah Belle Hamlin naj bi si v novo leto želela zakorakati samska in osredotočena na svojo kariero, Booker pa prav tako začenja na novo, prvi korak pa je naredil z objavo na Instagramu, kjer je delil zapis o novih začetkih.

"Novi začetki. Vedno sem bil mnenja, da so spremembe stalnica naših življenj. Če jih ne sprejmemo, obtičimo v tistem, kar več ne obstaja. Spremembam se ne moremo izogniti, vsak jih doživlja na svoj način, a se dogajajo vsem. So samo jedro našega obstoja. Dogajajo se v naravi, družbi, okolju in-kar je najbolj pomembno-v nas samih," je zapisal 26-letnik.

Delil je tudi tri fotografije, prva je njegov sebek iz kopalnice, na drugih dveh pa s svojimi sledilci delil delček zasebnosti in njegovih trenutnih zanimanj-fotografijo iz dnevne sobe in fotografijo knjige, ki jo trenutno bere in govori o odnosu med umetnikoma Andyju Warholu in Jeanu-Michelu Basquiatu.

"Tako kot se spreminjajo leti časi, pokrajina in svet okoli nas, se spremija tudi naše življenje. Včasih nas preizkuša, nas potisne ob zid, takrat pa se lahko počutimo nesigurne in se znajdemo v neznanem. A tudi ti občutki bodo mini, vedno je tako. Bolj se moramo poglobiti vase, se spomniti, kdo smo in zaupati, da življenje deluje na skrivnostne načine. Imejte upanje in vero, ste točno tam, kjer v tem trenutku in ob tem času morate biti," je še zapisal.