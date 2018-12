Zvezdnik spravil mamo v jok – kupil ji je novo hišo

Igralec Dwayne Johnsonoziroma The Rock je znan kot veseljak in zelo pozitivna oseba, poleg tega pa slovi tudi po iskrenosti. Zvezdnik, ki prihaja iz zelo skromnega okolja, je v preteklosti priznal, da je bila njegova družina zelo revna, njegova mati pa je nekoč celo klonila pod pritiski revščine in si želela vzeti življenje – na srečo je bil igralec zraven in preprečil tragedijo.

Novinarjem kot tudi oboževalcem večkrat pove, da mu je družina najbolj pomembna na svetu in to večkrat tudi pokaže. Tako se je za praznike odločil, da bo presenetil svojo mater – in to kar z nakupom nove hiše.

"Res sem se dobro počutil ob tem darilu. Presenečanje! Svoji materi sem kupil nov dom. Ko sem odraščal, smo živeli v majhnih stanovanjih vsepovsod po državi. Bili smo kot Romi, ker smo se selili vsepovsod. Njun prvi pravi dom je bil tisti iz leta 1999 ... Pet let kasneje sta se ločila in stvari so se zapletle. Od takrat naprej sem skrbel, da je imela moja mami vse–hišo, avtomobile ... Toda ta hiša je še bolj posebna, kajti sama si jo bo izbrala, kakršnokoli, kjerkoli. Vedno pravim, če imaš dobro mamico, potem boš najbrž imel tudi lepo življenje ..."Je zapisal ob videoposnetku, na katerem njegova mati odpira ovojnico, v kateri je zapisano, da nanjo čaka hiša.