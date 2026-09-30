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Zvezdnik Talentov v belem dobil tretjega otroka, prvega z novo partnerico

New York, 30. 09. 2026 11.03 pred 54 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jesse Williams

Jesse Williams, zvezdnik serije Talenti v belem, se je razveselil tretjega otroka. 45-letni igralec je veselo novico razkril na družbenem omrežju, kjer je objavil posnetek, na katerem je pokazal stekleničke za hranjenje dojenčka. Podrobnosti o otroku, ki ga ima z novo partnerko Alejandro Onievo, ni delil.

Igralec Jesse Williams je tretjič oče. Zvezdnik serije Talenti v belem, ki ima z nekdanjo ženo Aryn Drake-Lee 11-letno hčerko Sadie in 10-letnega Macea, se je znova razveselil dojenčka. Da je v veselem pričakovanju, je njegovo novo dekle Alejandra Onieva potrdila meseca maja, par pa podrobnosti o prvem skupnem otroku ni delil z javnostjo.

Jesse Williams
Jesse Williams
FOTO: Profimedia

45-letnik je v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju, poustvaril prizor iz filma V vročici noči iz leta 1989, ko je odprl hladilnik, pa je bil ta poln stekleničk za hranjenje dojenčka. V ozadju je slišati španščino, saj 34-letnica prihaja iz Španije, Williams pa, kot v filmu Spikea Leeja, zavpije: "Angleško! Želim, da moj sin govori angleško! Dovolj je že to, da mu je ime Hector!" Ali je zvezdnik tako razkril, da imata sina, ni uradno potrdil. Da je dojenček že prijokal na svet, je na družbenem omrežju potrdila tudi Onieva, ki je delila video, na katerem se igra z njegovimi drobcenimi stopali.

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Williams in Drake-Lee sta zahtevo za ločitev vložila leta 2017, kmalu zatem pa je igralec zaprosil za deljeno skrbništvo nad njunima otrokoma. Po dolgem boju za skrbništvo in nekaj zapletih sta se uspela leto pozneje dogovoriti o tem, kdaj bosta otroka pri katerem od staršev. Ko se je igralec zaradi službe leta 2022 preselil v New York, sta se z nekdanjo ženo zaradi otrok in skrbništva znova srečala na sodišču, vse od takrat pa zadev še nista uspela razrešiti.

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