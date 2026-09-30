Zvezdnik Talentov v belem dobil tretjega otroka, prvega z novo partnerico

Igralec Jesse Williams je tretjič oče. Zvezdnik serije Talenti v belem , ki ima z nekdanjo ženo Aryn Drake-Lee 11-letno hčerko Sadie in 10-letnega Macea , se je znova razveselil dojenčka. Da je v veselem pričakovanju, je njegovo novo dekle Alejandra Onieva potrdila meseca maja, par pa podrobnosti o prvem skupnem otroku ni delil z javnostjo.

45-letnik je v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju, poustvaril prizor iz filma V vročici noči iz leta 1989, ko je odprl hladilnik, pa je bil ta poln stekleničk za hranjenje dojenčka. V ozadju je slišati španščino, saj 34-letnica prihaja iz Španije, Williams pa, kot v filmu Spikea Leeja, zavpije: "Angleško! Želim, da moj sin govori angleško! Dovolj je že to, da mu je ime Hector!" Ali je zvezdnik tako razkril, da imata sina, ni uradno potrdil. Da je dojenček že prijokal na svet, je na družbenem omrežju potrdila tudi Onieva, ki je delila video, na katerem se igra z njegovimi drobcenimi stopali.