Zvezdnik telenovel po deklici pričakuje fantka

Mehiški zvezdnikBrandon Peniche, sin priljubljenega igralca Artura Penicheja, inKristal Cidsta konec prejšnjega meseca sporočila, da bosta dobila drugega otroka. Zakonca sta nedavno izvedela, katerega spola bo njun drugi otrok – vesele novice pa nista želela zadržati samo zase, temveč sta organizirala zabavo, na kateri sta naznanila spol otroka. Okrog sebe sta imela balone v roza in modri barvi, na koncu pa so po zraku leteli konfeti modre barve, ki so razkrili, da se bosta razveselila fantka. Njuna prvorojenka Alessia se bo tako čez nekaj mesec razveselila bratca.