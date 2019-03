Zvezdnik ne skriva več težav z alkoholom

Ko sov medije prišle fotografije objokanega zvezdnika Bena Afflecka, so bili mnogi oboževalci šokirani. Zvezdnik je znova podlegel alkoholu, tako ga je nekdanja žena,Jennifer Garner, avgusta strpala na zadnji sedež avtomobila in ga odpeljala v kliniko za odvajanje.

Igralec je kasneje na družbenem omrežju objavil odprto pismo, v katerem je pojasnil, da še vedno ostaja del programa in zdravljenje nadaljuje kljub temu, da je za njim 40-dnevna rehabilitacija. Ob tem se je družini, prijateljem ter oboževalcem zahvalil za vso podporo: "Boj z odvisnostjo je izredno težak in traja vse življenje. Zaradi tega nihče ne more ravno reči, da je zdravljenje končano, saj gre za dosmrtno obvezo. Borim se zase in za svojo družino."

Igralec se je nato vrnil na delo in trenutno promovira svoj najnovejši film Triple Frontier. Kljub temu da je večina vprašanj usmerjena v njegovo kariero, pa zvezdnik nima težav odgovarjati tudi na osebna vprašanja. "Nimam težav govoriti o alkoholizmu ali o tem, da sem alkoholik. To je del mojega življenja. Je nekaj, s čimer se moram soočati."

Affleck ima z igralko Jennifer Garner tri otroke, hčerki VioletinSeraphino ter sina Samuela. Zvezdnika sta se poročila leta 2005, leta 2015 pa sporočila, da se nameravata ločiti. Zahtevek za ločitev sta vložila lani, kljub temu pa sta nekdanja zakonca ostala zelo dobra prijatelja in še vedno skupaj skrbita za otroke.

"Upam, da sem dober oče. Zagotovo se trudim biti najboljpi. Imam srečo, da imajo krasno mamico, tudi ona veliko pripomore k temu, da lahko skupaj vzgajava otroke ... Očetje so pomembni in na nas je, da smo prisotni, da smo del njihovega življenja ..." Še enkrat je poudaril tudi, da so otroci središče njegovega življenja. Za konec pa dodal še, da je njegova nekdanja žena čudovita in zelo pomembna oseba v njegovem življenju.