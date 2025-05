Zvezdnik Top Geara James May znova v Sloveniji

James May je ponovno obiskal Slovenijo. Priljubljeni televizijski voditelj je oboževalce oddaje Top Gear razveselil že leta 2022, ko je s sovoditeljema Jeremyjem Clarksonom in Richardom Hammondom pri nas snemal epizodo omenjene avtomobilistične oddaje. Anglež je tokrat na družbeno omrežje objavil fotografiji makete prestolnice s Prešernovega trga in jima pripisal: "Ljubljana ima avtoportret. Stavbe na robovih so zloščili radovedni prsti."